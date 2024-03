CAN C, partita la formazione per l’uso del VAR

La Serie C NOW si prepara a vivere la fase più emozionante della stagione con la fine della regular season e l’inizio dei play off a cui prenderanno parte ben 28 squadre.

La grande novità sarà la presenza della tecnologia. Il VAR, strumento di fondamentale importanza per i direttori di gara, potrà essere utilizzato nel doppio confronto finale della Coppa Italia di Serie C (19 marzo a Padova e 2 aprile a Catania) e in tutte le gare di play off e play out.

Al via ieri i test sulla tecnologia VAR e la formazione specifica dell’intera classe arbitrale della Serie C NOW, al Centro Tecnico Federale di Coverciano sotto gli occhi di Gianluca Rocchi, designatore della CAN, e di Maurizio Ciampi designatore della CAN C. Presente, inoltre, il numero uno di Lega Pro, Matteo Marani, che ha voluto portare un saluto a tutti i direttori di gara.