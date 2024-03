Under 20, il CT Bollini ha premiato i giovani della Serie C nelle convocazioni

L’Italia Under 20 del Commissario Tecnico Alberto Bollini pesca tra i giovani di Serie C NOW, portando così a nove il numero dei calciatori convocati tra le fila delle selezioni nazionali giovanili dopo la chiamata dell’Under 21.

Settimana a forti tinte azzurre quella della Serie C NOW, che si conferma serbatoio di giovani talenti grazie alla convocazione di ben cinque calciatori che militano tra girone A e girone B del Campionato.

Saranno Giovanni Bonfanti, Jacopo Regonesi e Paolo Vismara dell’Atalanta U23 e Samuele Angori e Lorenzo Ignacchiti dell’U.S. Città di Pontedera a prendere parte al match Romania-Italia, valevole per il Torneo Elite, che si disputerà allo Stadio “Eugen Popescu” di Targoviste il 21 marzo 2024 alle 18.