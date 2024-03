Under 20, la carica degli azzurrini “toscani” nelle convocazioni per l’Elite League

Gli Azzurrini in Romania per blindare il primato in Elite League: i 22 convocati di Bollini per la sfida di giovedì 21 a Targoviste

Dopo aver conquistato 13 punti nelle prime cinque partite, gli Azzurrini affrontano i pari età romeni. Raduno lunedì a Coverciano, il giorno successivo la partenza da Bologna.