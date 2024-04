Serie C, il Mantova vince il proprio girone

È tempo di verdetti in Serie C NOW: dopo il Cesena, è il Mantova la seconda squadra promossa in Serie B.

La squadra del tecnico Davide Possanzini, si è laureata matematicamente campione, conquistando il primo posto nel girone A dopo avere disputato un campionato eccezionale.

Il Presidente Matteo Marani e la Lega Pro tutta si congratulano con il Mantova Calcio per il risultato ottenuto. “Complimenti al presidente Filippo Piccoli, ai dirigenti della società, all’allenatore Possanzini e ai giocatori. Il Mantova appartiene alla grande storia del calcio italiano, sin dai tempi del “piccolo Brasile” di Fabbri. È una promozione giustamente festeggiata dai tifosi mantovani, che ritrovano la Serie B dopo 14 anni” – dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani.