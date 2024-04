Pontedera-Ancona, vincono i granata per 2 a 0

Nel match disputato oggi allo stadio Mannucci, il Pontedera ha ritrovato la strada del successo contro l’Ancona, aggiudicandosi tre punti preziosi dopo due sconfitte consecutive. La partita si è conclusa sul punteggio di 2-0, con i padroni di casa che hanno mostrato una determinazione senza pari. La vittoria del Pontedera è stata caratterizzata da un gioco aggressivo sin dai primi minuti. La rete di Angori al settimo minuto ha dato il via al dominio granata, mettendo subito sotto pressione l’Ancona. Nonostante i tentativi di reazione degli ospiti, infatti il Pontedera ha saputo difendersi con ordine, respingendo gli attacchi avversari con fermezza. Il vantaggio di 1-0 è stato mantenuto fino al termine del primo tempo, con i Granata che hanno gestito con intelligenza il risultato. Nella ripresa, il Pontedera ha continuato a dettare i ritmi del gioco, creando diverse occasioni per ampliare il proprio vantaggio. La svolta decisiva è arrivata al 80° minuto, quando Paolucci dell’Ancona è stato espulso, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. Il Pontedera ha colto al volo questa opportunità, raddoppiando il vantaggio al 95° minuto con la rete di Peli, che ha chiuso definitivamente i conti. Non sono mancati momenti di tensione durante la partita, con diverse ammonizioni e falli contestati da entrambe le squadre. Tuttavia, il Pontedera è rimasto concentrato sul proprio obiettivo, dimostrando determinazione e carattere fino all’ultimo minuto di gioco. Al triplice fischio finale, i giocatori del Pontedera hanno festeggiato una vittoria importante, che ha permesso loro di conquistare tre punti fondamentali nella corsa verso gli obiettivi stagionali. Toccata quota 50 punti in classifica, i Granata ora si posizionano al 6° posto.

PONTEDERA-ANCONA 2-0

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Espeche, Martinelli (dal 19’ st Guidi), Calvani; Perretta, Ignacchiti, Benedetti ,(dal 39’ st Cerretti); Delpupo (dal 39’ st Lombardi), Ianesi (dal 19’ st Peli); Ganz (dal 31’ st Selleri). All. Canzi

A disposizione: Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Provenzano, Salvadori. All. Canzi

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini (dal 37’ st Saco), Mondonico; Clemente (dal 42’ st D’Eramo), Basso, Gatto, Paolucci, Agyemang; Energe (dal 1’ st Giampaolo), Spagnoli. All. Boscaglia

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Marenco, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti

RETI 7’ pt Angori, 90+6’ Peli

NOTE ammoniti Gatto, Perretta, Espeche, espulso Paolucci al 35’ st per doppia ammonizione, recupero 2’ e 5’, spettatori 675 (di cui 195 ospiti)