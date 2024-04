Carrarese, la quiete dopo la tempesta: poker della Recanatese

Siamo onesti: la Recanatese ha compiuto un’autentica impresa superando la Carrarese con un netto 4-1, mettendo fine alla serie positiva dei toscani in trasferta che durava da inizio dicembre. I padroni di casa hanno dimostrato maggiore determinazione nella rincorsa alla salvezza, conquistando tre punti d’oro.

La partita ha preso una piega sorprendente sin dai primi minuti, con la Recanatese che ha subito preso in mano le redini del gioco. Dopo soli 8 minuti, Lipari ha sbloccato il punteggio sfruttando al meglio un lancio in profondità di Raparo e Melchiorri. La squadra di casa ha continuato a premere sull’acceleratore e due minuti più tardi ha ottenuto un calcio di rigore per un fallo di Di Gennaro su Melchiorri, trasformato con freddezza da Sbaffo, portando il punteggio sul 2-0.

La Recanatese non ha rallentato, continuando a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Melchiorri ha aggiunto il terzo gol per i padroni di casa con un preciso tiro da fuori area, mentre Carpani ha chiuso definitivamente i conti con il quarto gol prima della fine del primo tempo.

All’intervallo, la Recanatese si trovava sul punteggio di 4-0, un risultato sorprendente che ha messo la Carrarese alle corde. Nella ripresa, i toscani hanno cercato di reagire, ma il gol di Morosini è stato solo un flebile tentativo di rimonta.

Nonostante i tentativi della Carrarese di ridurre lo svantaggio, la Recanatese ha saputo difendere il proprio vantaggio, con Ferrante che ha sventato le occasioni avversarie fino al triplice fischio finale. Una vittoria fondamentale per la Recanatese, che rafforza le loro speranze di salvezza e rimane indelebile nella memoria dei tifosi.

