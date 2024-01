Livorno riparte da Fabio Fossati, il nuovo tecnico è già al lavoro

La sponda toscana della Serie D è molto calda. Da tempo Pistoia ha i fari accesi degli appassionati, ma anche Livorno non scherza.

La situazione in casa amaranto è cambiata con le dimissioni di Giancarlo Favarin mentre ieri è arrivata la notizia dell’arrivo del nuovo mister «Era arrivato il momento di dare un taglio alla gestione precedente. In questi giorni abbiamo parlato con alcuni allenatori, Fossati mi è sembrato il profilo giusto e siamo estremamente soddisfatti della scelta. È pronto, preparato, umile e ambizioso. Doga? Siamo molto fortunati ad averlo con noi, la sua figura è fondamentale sia per gli Juniores che per la prima squadra», ha esordito il presidente labronico Joel Esciua durante la presentazione del nuovo tecnico Fabio Fossati.

Chi è il nuovo tecnico Fabio Fossati

Nel corso della sua carriera da allenatore, Fabio Fossati ha vinto un campionato di Serie D nella stagione 2017/18 con l’Albissola, guidata successivamente in Serie C. Fossati ha allenato anche Vado, Sassari Latte Dolce, Sestri Levante e Derthona, sempre in Serie D.