Al via la campagna abbonamenti rossonera

Prende il via mercoledì 11 agosto la campagna ‘noi Con voi’ della Lucchese, che per garantire l’ingresso a tutti i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento a fronte di ogni evenienza, mette inizialmente a disposizione 625 tagliandi (pari al 25% della capienza totale, massimo consentito in eventuale zona gialla).

I 625 abbonamenti saranno così suddivisi: 250 posti in gradinata e 375 in Curva Ovest.

Di seguito i prezzi (tariffa unica):

Gradinata – euro 250 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Curva Ovest – euro 130 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Le tessere di abbonamento potranno essere acquistate dai tifosi rossoneri presso il point sotto la tribuna coperta con i seguenti orari:

Mercoledì 11 agosto (orario 16 – 19)

Giovedì 12 agosto e venerdì 13 (orario 10 – 12 e 16 – 19)

Da lunedì 16 agosto a venerdì 20 agosto (orario 10 – 12 e 16 – 19)

Si precisa inoltre che, secondo l’attuale protocollo in vigore, non sarà possibile usufruire dell’abbonamento o del tagliando per la singola partita e quindi accedere allo stadio, se non in possesso di Green Pass.