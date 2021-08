Quattro nuovi innesti alla corte di Guido Pagliuca

La società Lucchese 1905 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele Gibilterra (attaccante classe ’00) e di Skaka Mawuli Eklu (centrocampista classe ’98).

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Genoa, Gibilterra ha fatto la sua prima esperienza tra i professionisti giocando in Serie C con l’Albissola nella stagione 2018-2019, prima di approdare al Foggia e successivamente al Siena. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2022.

Shaka Mawuli Eklu è un centrocampista ghanese, dinamico e fisicamente prestante. In Serie C ha totalizzato circa 80 presenze, suddivise tra le maglie di Fano, Catanzaro, Ravenna e Sambenedettese. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale in rossonero.

Parallelamente, la società comunica di aver acquisito in prestito dal Milan il diritto alle prestazioni sportive di Marco Frigerio (centrocampista classe ’01) e dal Crotone quelle di Sergio Yakubiv (difensore classe ’02). Due importanti prospetti del panorama nazionale.

Benvenuti in rossonero!