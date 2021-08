Il nuovo segretario generale del Siena Calcio è Carlo Pace. Già da alcuni giorni è al lavoro negli uffici della sede societaria in Banchi di Sopra. Pace, 33 anni, laureato in scienze motorie all’Università di Parma con specialistica in management dello sport, ha già svolto il ruolo di segretario al Trapani Calcio sia con la prima squadra in serie B sia nel settore giovanile.

