Biglietteria aperta anche domenica fino alle ore 15

La Lucchese 1905 informa che in via straordinaria, per permettere a tutti i tifosi rossoneri di sostenere i propri colori, la biglietteria presso il point allo stadio Porta Elisa sarà aperta anche domenica 5 settembre, dalle ore 11 alle ore 15.

Le casse chiuderanno alle ore 15 di domenica 5 settembre e non saranno più riaperte al fine di evitare assembramenti in avvicinamento alla partita.

Si ricorda che poi per poter accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso di green pass valido.

Per meglio regolare l’afflusso, si informano i tifosi che:

– si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto; l’acceso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito;

– si consiglia di presentarsi allo stadio con Green Pass valido in formato digitale sul proprio smartphone, e non stampato, al fine agevolare le operazioni di accesso; è indispensabile portare con sé anche un documento di identità valido;

– si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizio; I biglietti non utilizzati perché il loro detentore non ha potuto accedere allo stadio per mancanza di Green Pass e di documento di identità validi, non saranno rimborsati.