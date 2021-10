Pontedera – Luccchese, ecco come acquistare i biglietti

In occasione della gara Pontedera – LUCCHESE, in accordo con la Questura e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, siamo a segnalare le modalità di biglietteria per la gara di Sabato 16 Ottobre alle ore 14.30 allo StadioEtttore Mannucci.



La prevendita riservata ai sostenitori della Lucchese è attiva da lunedì 11 ottobre fino alle ore 19:00 di venerdi 15 ottobre presso tutti i puti vendita ETES ed online al seguente ink: https://www.etes.it/sale/event/79219/pontedera+-+lucchese

Prezzo del biglietto: Settore Ospiti – 12.00 Euro + diritto di prevendita



Info GREEN PASS: per tutti gli eventi a partire dal 6 agosto sarà necessario essere in possesso di Green Pass a partire dai 12 anni di età (avvenuta vaccinazione – di almeno una dose – contro il Covid-19 da almeno 14 giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti, oppure risultato tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, con esito negativo).

La certificazione verde COVID-19 si ottiene:

• Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;

• Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

• Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

Come di consueto sul biglietto verrà indicato il settore, la fila e il posto scelto che andrà rigorosamente rispettato.

Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accessi.