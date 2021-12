Pistoiese – Lucchese: info biglietti

A partire da martedì 14 dicembre 2021 sarà aperta la vendita dei tagliandi validi per la gara Pistoiese – Lucchese in tutti i punti vendita ETES ed online sul sito www.etes.it.

Il costo del biglietto per la Curva Sud ospiti è di € 13,00 incluso diritto di prevendita.



Il Settore ospiti (con capienza del 75% del totale come previsto per la così detta “Zona Bianca”, corrispondente ad un numero massimo di 908 posti) sarà vendibile fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

Si ricorda che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara.

Come da prescrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella provincia di Lucca potranno acquistare i tagliandi solamente nel settore ospiti Curva Sud.



Si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita ETES più vicini a Lucca:

– LUCCA CARTA, VIA ROMANA EST 140, PORCARI

oppure online sul sito www.etes.it





