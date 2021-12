La storia del Napoli… tutta da leggere

Oltre quattrocentocinquanta pagine suddivise in nove capitoli per ripercorrere la quasi centenaria storia del Napoli.

E’ l’ultima fatica letteraria del giornalista e saggista Gigi Di Fiore, disponibile al pubblico dallo scorso mese di novembre.

Il volume prende avvio dai primi anni del Novecento, quando questo nuovo sport importato dai marittimi inglesi comincia a conquistare un po’ tutta Italia.

La società azzurra, quella che oggi noi conosciamo, ha tuttavia i natali soltanto nel 1926.

E’ in quell’anno, infatti, che “nasceva il Napoli, rigorosamente con articolo maschile come lo avrebbero sempre chiamato i tifosi. Azzurro fu ancora il colore della maglia. In continuità con il passato. Azzurro come il mare, seguendo la tradizione delle squadre di calcio napoletane”. E proprio nel secondo capitolo, da cui sono tratte queste righe, scopriamo che l’originario simbolo della società campana fu un cavallo rampante argentato…





