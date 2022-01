Dalla Vibonese arriva Giorgio Tumbarello

La società Lucchese 1905 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giorgio Tumbarello (centrocampista, classe ’96) dalla US Vibonese.

Per lui oltre 100 presenze nel girone C della Serie C in tre stagioni e mezzo, con le maglie di Cavese e Vibonese. Il contratto firmato in data odierna lo lega ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2023.

Indosserà la maglia #4.

Parallelamente, la società comunica di aver ceduto, in prestito secco, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Panati alla US Vibonese, fino al 30 giugno 2022.

