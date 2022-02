L’attaccante Milos Bocic firma per la Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Milos Bosic, in prestito dal Pescara.

IL PROFILO

Milos Bocic è nato a Balgrado (Serbia) il 26 Gennaio 2000. Nella corrente stagione ha fatto registrare otto presenze nel Pescara (Serie C), in precedenza (stagione 2019/20) senpre con la casacca degli abruzzesi ha nesso a referto 14 presenze e un goal in Serie B e nella successiva, sempre in cadetteria sono state 7 le sue apparirizioni in maglia biacoceleste. E’ cresciuto nell’Udinese dove ha militato in varie formazioni del settore giovanile friulano. E’ un attaccante esterno bevilineo (173 centimetri) scattante e bravo nell’uno contro uno.