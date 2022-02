La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver ingaggiato Niccolò Ricchi, difensore classe ’00.

Per il giovane, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, circa 40 presenze in Serie C con le maglie di Ravenna, Cavese e Viterbese.

Ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2022 ed indosserà la maglia #24.

The post Per la difesa ingaggiato Niccolò Ricchi first appeared on Lucchese 1905.