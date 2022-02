Serie A, risultati 24a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Spetta al Milan mettere le mani sul derby della Scala numero 176 nella Serie A col girone unico.

I rossoneri dopo essere andati in svantaggio sugli sviluppi di un corner, assist di Calhanoglu e rete dell’Inter firmata Perisic, ribaltano la stracittadina in tre minuti con Giroud. Doppietta per l’attaccante francese che sale a quota 7 centri e 15 presenze nel campionato italiano.

Ringrazia il Napoli che col 2-0 sul campo del Venezia, Osimhen e Petagna, adesso è secondo a un punto dalla vetta anche se l’Inter ha una partita disputata in meno.

Ma nel prossimo turno di campionato al Maradona-San Paolo andrà in scena proprio Napoli-Inter.

Cade l’Atalanta in casa contro il Cagliari.

Mattatore del match il rossoblù Pereiro autore di una doppietta (intervallata dal gol della bandiera di Palomino). Per la squadra di Mazzarri si tratta del terzo successo nelle ultime cinque giornate.

Dura soltanto 13 minuti l’attesa del primo gol in maglia bianconera…





