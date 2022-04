La società rossonera intende, anche per quest’ultima giornata di campionato, favorire l’affluenza allo stadio del proprio pubblico, valore fondamentale per la squadra e vero uomo aggiunto in campo per il raggiungimento dei playoff. Per Lucchese – Pistoiese, in programma sabato 23 aprile, la tariffa di Curva Ovest sarà infatti eccezionalmente di 5 euro (+d.d.p) e quella di Gradinata di 10 euro (+d.d.p).

Si ricorda pertanto che i biglietti saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari:

Mercoledì 20 aprile (15 – 19)

Giovedì 21 e venerdì 22 aprile (10 – 13 e 15 – 19)

Sabato 23 aprile (10 – 13 al point e 14.30 – 17.30 al botteghino)

I biglietti sono acquistabili anche presso i seguenti punti vendita:

Edicola Tabacchi La Pergamena di Pirrera Gaetano Simone – via Roma 63, 55016 Porcari Lucc

Lucca Carta – via Romana est 140, 55016 Porcari Lucca

Per incrementare il senso di appartenenza dei giovani del territorio ai colori rossoneri, la società ha invitato ufficialmente tutti i tesserati delle squadre di calcio della zona ad assistere alla gara, contattando i referenti della Lucchese, oltre ai ragazzi del settore giovanile di casa, che ovviamente saranno presenti.

A partire da venerdì 22 aprile sarà inoltre acquistabile presso il point dello stadio lo speciale album di figurine della Lucchese, con foto, informazioni e curiosità dei beniamini rossoneri. Un ricordo per i grandi e piccoli appassionati da collezionare. Nell’occasione, dalle ore 15 alle ore 19 di venerdì, saranno presenti al point sotto la tribuna alcuni giocatori della prima squadra per foto di rito con i tifosi e autografi.

The post Festa rossonera: prezzi speciali e iniziative per Lucchese – Pistoiese first appeared on Lucchese 1905.