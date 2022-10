La società Ancona comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Ancona – Lucchese, in programma sabato 29 ottobre alle ore 17:30.

I tagliandi sono acquistabili online sul sito www.diytiket.it e presso le ricevitorie Sisal autorizzate, questi i prezzi:

– INTERO euro 10,00 euro più diritti di prevendita,

– UNDER 18, DONNE e OVER 70 euro 7,00 più diritto di prevendita,

– UNDER 10 ingresso gratuito previa prenotazione al numero WhatsApp 060406.

The post Ancona – Lucchese info biglietti first appeared on Lucchese 1905.