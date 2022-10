Riccardo Bergamini in vetta all’Himalaya con il gagliardetto rossonero

Riccardo Bergamini ha raggiunto la vetta della montagna che fa parte del gruppo dell’Himalaya in Pakistan. L’alpinista lucchese, è salito con il gagliardetto della Lucchese, che il consigliere rossonero Bruno Russo glia aveva consegnato in occasione della gara casalinga contro la Torres.

“Un onore aver riportato lo stemma della squadra della mia città fino in vetta – ha commentato Bergamini – la Lucchese Calcio non è solo un simbolo ma deve essere un connubio indivisibile con la città per tutti i lucchesi”.

