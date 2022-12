Con Nardini scalda il tuo Natale rossonero

Una nuova importante iniziativa per tutti i tifosi della Lucchese 1905: la società rossonera, in sinergia con la ditta Nardini, ha deciso di ideare per i propri tifosi un regalo speciale.

Nardini, azienda leader da oltre settanta anni nel mondo dei liquori, ha messo a disposizione due delle sue bottiglie più famose, il Leone 70 ed il Punch al mandarino, per uno speciale regalo di Natale a tinte rossonere. Le due bottiglie, saranno inserite in una apposita scatola, assieme ad una delle tre maglie celebrative già lanciate nei giorni precedenti.

Un regalo di Natale unico che non può mancare sotto l’albero dei tifosi rossoneri. La scatola assieme ad altre sorprese saranno disponibili al Lucchese Point tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.

