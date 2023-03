Lucchese, che peccato! Con l’Ancona finisce 1-1, due punti persi

La Lucchese è stata beffata al Porta Elisa, pareggiando 1-1 contro l’Ancona, che ha segnato il gol del pareggio a pochi minuti dalla fine del match. Nonostante l’Ancona fosse in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione diretta di Prezioso per una gomitata a Panico, la Lucchese non è riuscita a capitalizzare la superiorità numerica.

Dopo il gol di testa di Panico al 7′ della ripresa, la Lucchese ha deciso di gestire il vantaggio invece di cercare di segnare un altro gol. Questo atteggiamento conservativo ha permesso all’Ancona di agguantare il pareggio sul finale grazie ad un errore della difesa di casa che ha permesso a Simonetti di segnare il gol del pareggio al 43′. Il pareggio è stato un duro colpo per la Lucchese, che ha perso l’opportunità di guadagnare tre punti importanti. Questo è il secondo pareggio consecutivo per la Lucchese di Ivan Maraia, che ora dovrà concentrarsi sulla trasferta con l’Alessandria.

Lucchese – Ancona 1-1

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello (46’ st Romero), Franco (21’ st Di Quinzio), Mastalli (21’ st Alagna); Rizzo Pinna (21’ st Fabbrini), Panico (38’ st D’Alena), Bruzzaniti. (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria). All. Maraia.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Camigliano, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (27’ st Lombardi), Prezioso; Petrella (1’ st Basso), Melchiorri, Di Massimo (15’ st Mattioli). (A disp.: Vitali, Pierri, Mondonico, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni). All. Colavitto.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Reti: 6’ st Panico e 42’ st Simonetti.

Note: angoli 7-4; espulso al 45’ pt Prezioso per gioco pericoloso; ammoniti Franco, Bruzzaniti, De Santis e Gatto; recupero 1’ pt e 3’ st; spettatori 1.647 compresi abbonati.