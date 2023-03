Una rete per parte nel derby: tra San Donato Tavarnelle e Siena finisce in parità

Va in scena allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi la 30esima giornata di campionato che vede il San Donato Tavarnelle impegnato nella sfida contro il Siena alle ore 14.30.

CRONACA

Al 6′ la prima occasione della partita per i giallo blu con Russo che in piena area di rigore fa rimbalzare la sfera dopo il lancio di Carcani, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Al 9′ Russo conquista un calcio d’angolo, Galligani se ne incarica, palla per Gorelli che di testa, porta in vantaggio il San Donato Tavarnelle. Al 13′ Disanto servito da Paloschi calcia in piena area di rigore ma Biagini è abile a deviare la sfera. Il primo tempo finisce 1-0 per i giallo blu. Nella ripresa si registra al 52′ il palo di Disanto su punizione, ma dall’altra parte al 53′ la conclusione a giro di Galligani sorvola la trasversa per questione di centimetri. Al 59′ il pareggio del Siena con un bolide di Disanto in area di rigore che batte Biagini. Al 63′ tiro di Belloni da fuori, Biagini è attento. Al minuto 83′ si rivede il San Donato Tavarnelle scambio Gerardini – Russo, ma quest’ultimo da posizione favorevole in area di rigore non trova il bersaglio. Al minuto 88′ Marzierli anticipa Lanni in uscita e il suo colpo di testa esce per questioni di centimetri. La partita finisce 1-1.

Gli highlights

Tabellino

San Donato Tavarnelle Biagini, Gorelli, Russo, Galligani (70′ Gerardini), Carcani, Regoli (70′ Sepe), Bianchi, Siniega, Bovolon, Rossi, Ubaldi (76′ Marzierli). A disposizione di Ghizzani: Cardelli, Campinotti, Calamai, Borghi, Brenna, Montini, Contipelli, Pezzola, Viviani.

Siena Lanni, Raimo, Favalli, Riccardi, Disanto, Paloschi (75′ Frediani), Belloni (70′ Buglio), Meli, Collodel, Castorani (46′ Orlando), Franco. A disposizione di Pagliuca: Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Verduci, Motoc, De Santis.

Arbitro Giorgio Di Cicco di Lanciano

Reti: 9′ Gorelli, 59′ Disanto

Recupero: 2′ primo tempo, 5′ secondo tempo. Ammoniti: 12′ Russo (SDT), 25′ Disanto (SIE), 27′ Riccardi (SIE), 39′ Belloni (SIE), 52′ Carcani (SDT), 87′ Favalli (SIE)

Fonte sito ufficiale