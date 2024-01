Al Porta Elisa il Sestri Levante vince una partita stregata per la Lucchese

Il Porta Elisa ha vissuto una serata decisamente amara per i tifosi della Lucchese che hanno assistito a una partita che alla fine è sfuggita di mano ai rossoneri.

La Lucchese, reduce dalla sconfitta contro il Perugia, ha iniziato la partita con l’obiettivo di riscattarsi e guadagnare punti preziosi in classifica. Il solito Yeboah ha aperto le danze all’18’ con un gol che sembrava mettere la squadra di Gorgone sulla strada della vittoria. Tuttavia, il destino della partita ha preso una piega diversa. Il pareggio è arrivato poco dopo con il gol di testa di Pane al 31′, ribaltando le sorti della partita.

La Lucchese aveva l’occasione di andare in vantaggio al 38′ con un calcio di rigore assegnato per un fallo su Cangianiello. Ma la serata stregata dei rossoneri è iniziata quando Rizzo Pinna ha colpito il palo, sprecando una chance d’oro per riportare la sua squadra in vantaggio. Nel secondo tempo, la Lucchese ha continuato a dominare il gioco, ma è stato il Sestri Levante a colpire nuovamente. Margiotta ha portato gli ospiti in vantaggio al 24′, complicando ulteriormente la situazione per la Lucchese. La squadra di Gorgone ha cercato il pareggio, ma è stata colpita duramente dal tris del Sestri Levante all’89esimo con il gol di Furno.

Con questa sconfitta, la Lucchese si trova ora solo a due punti dalla zona playout, mettendo in allarme una classifica che potrebbe diventare preoccupante se non si riuscirà a invertire la rotta.

Lucchese – Sestri Levante 1-3

LUCCHESE: Chiorra; Fazzi, Tiritiello, Benassai; Quirini (20′ st Guadagni), Gucher, Cangianiello, De Maria (37′ st Russo); Rizzo Pinna; Magnaghi, Yeboah. All. Gorgone

SESTRI LEVANTE : Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Grosso; Raggio Garibaldi (1′ st Candiano), Sandri, Parlanti; Forte (22′ st Furno); Margiotta (38′ st Omoregbe), Andreis (1′ st Gala). All. Barilari

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste

RETI: 18′ Yeboah, 31′ Pane, 24′ st Margiotta, 44′ st Furno