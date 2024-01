Lucchese in ritiro a tempo indeterminato, la scelta dell’AD Lo Faso

La sconfitta dei rossoneri contro il Sestri Levante ha portato a un postgara carico di tensione con una conferenza stampa dove il direttore generale Mangiarano e l’amministratore delegato Lo Faso hanno preso la parola.

Lo Faso ha aperto la conferenza con una condanna senza appello della prestazione della Lucchese: “Prestazione inaccettabile da tutti i punti di vista, la squadra va in ritiro a tempo indeterminato, non possiamo perdere partite di questo genere.” La decisione di mandare la squadra in ritiro a tempo indefinito sottolinea il livello di insoddisfazione e l’urgenza di prendere misure drastiche per affrontare la crisi in corso.

La conferenza in diretta streaming