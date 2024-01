Tre gol a zero per il Perugia, la Lucchese si ferma a due pali

Tra Perugia e Lucchese non c’è storia, almeno nel risultato visto che la partita è culminata con la vittoria netta dei padroni di casa per 3-0. Un risultato che però non racconta un primo tempo con i rossoneri sfortunatissimi tra i due legni colpiti e l’eurogol di Ricci.

Se la partita racconterà negli annali un 3-0, la Lucchese era partita con grande determinazione, e già al 2′ si è vista vicinissima al gol con un tentativo di Yeboah che ha centrato il palo. Il Grifo ha risposto con Guadagni al 4′, ma il suo tiro è stato parato senza difficoltà. Il primo vero brivido è arrivato al 13′ quando Paz ha messo Matos davanti al portiere, ma l’attaccante ha sbagliato clamorosamente. Il gol del Perugia è arrivato al 35′, con una rovesciata spettacolare di Ricci su cross di Sylla, portando i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

La Lucchese ha cercato di reagire e ha sfiorato il pareggio con un tiro di Rizzo Pinna che ha colpito il palo al 43‘, ma il primo tempo si è concluso con il Perugia in vantaggio.

Gli umbri hanno iniziato il secondo tempo con una sostituzione, inserendo Cancellieri per Bozzolan.

La Lucchese ha continuato a lottare, ma il Perugia ha raddoppiato al 72′ con un gol di Paz su assist di Sylla. La partita è stata caratterizzata da ammonizioni e sostituzioni da entrambe le parti, ma Sylla ha sigillato la vittoria del Perugia con il definitivo terzo gol nei minuti finali (al 92′).