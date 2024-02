2-1 alla Spal, salto in classifica per la Lucchese

La Lucchese ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Spal in una partita che ha offerto una svolta significativa per la squadra rossonera.

Il match è iniziato con una Spal determinata a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Gubbio. Tuttavia, i rossoneri di casa hanno presentato un modulo familiare, cercando di consolidare la difesa con Sabbione al posto dell’infortunato Benassai, mentre in attacco il debuttante Disanto si è unito a Yeboah e Rizzo Pinna, con Astrologo in panchina.

Il primo squillo è stato dell’ex Petrovic per la Spal al 10° minuto, ma il centravanti ha mancato l’occasione mandando la palla alta sopra la traversa. La Lucchese ha risposto al 18° minuto con un tentativo di Disanto, il cui tiro di sinistro è terminato di poco a lato. La svolta della partita è arrivata a un minuto dalla fine del primo tempo. Un angolo di Disanto è stato respinto dalla difesa della Spal, ma la palla è giunta a Gucher al limite dell’area di rigore. Con un tiro di controbalzo, il giocatore rossonero ha collocato la palla nell’angolo della porta difesa da Alfonso, portando la Lucchese in vantaggio.

Tuttavia, la Spal ha reagito prontamente ad inizio secondo tempo, pareggiando il punteggio al 5° minuto con Dalmonte, il cui tiro da fuori area ha sorpreso Chiorra sul suo palo. Nonostante il momentaneo pareggio, la Lucchese è tornata in avanti con determinazione. Yeboah ha sfiorato la traversa, e poco dopo è stato Disanto a creare l’illusione del gol, ma la palla è uscita di poco. La Lucchese ha ristabilito il vantaggio al 30° minuto con Rizzo Pinna, che ha sfruttato un’uscita infelice di Alfonso, portando il punteggio a 2-1.

Nonostante l’assalto finale della Spal, la Lucchese ha difeso con successo il proprio vantaggio, assicurandosi la vittoria e tre punti preziosi per il proprio cammino in campionato. Con questa vittoria, la Lucchese sale a quota trenta in classifica, consolidando la propria posizione e raggiungendo finalmente il treno play-off.