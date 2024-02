Una tripletta, nove gol: a Recanati vittoria rocambolesca del Pontedera

Una partita da brividi e colpi di scena, quella tra Recanatese e Pontedera, che si è conclusa con l’inusuale punteggio di 4-5. A decidere l’incontro è stata la tripletta di Delpupo, che ha messo a segno tre reti in pochi minuti nel primo tempo.

L’inizio del match è stato caratterizzato da ritmi piuttosto bassi, ma il punteggio ha subito una rapida escalation con il gol di Carpani al 15′, che ha aperto le marcature per la Recanatese. Tuttavia, il Pontedera ha risposto prontamente con Delpupo, il cui rasoterra al 21′ ha colpito la traversa ed è finito in rete. La squadra ospite ha continuato a premere sull’acceleratore, portando il punteggio a 4-1 con le reti di Delpupo, Perretta e ancora Delpupo.

Il secondo tempo è iniziato con un brutto colpo alla testa subito da Lombardi, che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza. Nonostante l’interruzione, la Recanatese è riuscita a segnare due gol, uno frutto di un colpo di sfortuna di Raimo e l’altro di Ianesi. Tuttavia, il Pontedera ha mantenuto il controllo del match, siglando il quinto gol con Ganz.

La partita è stata caratterizzata da una serie di eventi incredibili, inclusi gol spettacolari, colpi di fortuna e errori difensivi. La Recanatese ha continuato a lottare, riaprendo la partita con un gol di Ahmetaj e cercando il pareggio nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Ferretti.

Il Pontedera, tuttavia, ha difeso con tenacia, e il portiere Ciocci ha compiuto miracoli per salvare la sua porta in diverse occasioni, respingendo tiri e tenendo a bada gli attacchi avversari. Nel complesso, nove gol in cinquanta minuti di gioco hanno reso questa partita un’esperienza intensa e imprevedibile per giocatori e spettatori.

Nonostante l’impegno e le numerose occasioni create, la Recanatese ha fallito nel tentativo di pareggiare nella fase finale della partita, chiudendo la sfida con una sconfitta per 4-5. Un match che probabilmente rimarrà nella memoria degli appassionati di calcio per la sua straordinaria intensità e per gli avvenimenti sorprendenti che hanno caratterizzato ogni minuto di gioco.