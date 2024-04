Derby: nel finale passa l’Arezzo, pareggia la Lucchese. 1-1 al Porta Elisa

Nel derby toscano tra Lucchese e Arezzo, finisce tutto in parità con un pareggio che rispecchia equamente l’andamento della partita. Una sfida intensa e combattuta che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto.

La cronaca

Il primo tempo si apre con un momento cruciale: al 14° minuto viene assegnato un rigore per la Lucchese per fallo di Catanese su Gucher. Rizzo Pinna si presenta sul dischetto, ma la sua conclusione centrale viene respinta dal freddo Trombini, che con una parata provvidenziale mantiene inviolata la porta. Il primo tempo si conclude senza reti, con un pareggio che non cambia gli equilibri.

Nella ripresa, al 32° minuto, è l’Arezzo a passare in vantaggio: Guccione pennella un corner perfetto e Risaliti, con un preciso colpo di testa, trova la rete del vantaggio per gli ospiti, infilando Chiorra all’angolino. Ma la gioia dell’Arezzo dura poco, perché al 42° minuto la Lucchese pareggia i conti: Fedato mette in mezzo un cross dalla destra, Renzi mette di testa per Yeboah che, tenuto in gioco da un difensore amaranto, supera Trombini e sigla l’1-1.

Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre nel finale, il punteggio non cambia più e la partita si conclude in parità, con il risultato di parità che riflette al meglio la lotta e la determinazione mostrate da entrambe le squadre sul campo.

Che dire? Un derby emozionante e combattuto che conferma l’equilibrio tra Lucchese e Arezzo e che lascia entrambe le squadre con un punto prezioso in classifica specie per le rispettive ambizioni di fine stagione.