Ufficiale, la Juve Stabia è promossa in Serie B

La Juve Stabia completa il quadro dei club promossi direttamente dalla Serie C NOW alla Serie B.

La squadra campana, allenata dal tecnico Pagliuca, conquista il primo posto nel girone C con tre giornate d’anticipo, dopo la partita giocata in casa del Benevento.

“Alla famiglia Langella, al tecnico Pagliuca, ai calciatori e a tutta la società Juve Stabia giungano i complimenti da parte della Lega Pro per una promozione bella. È un successo basato su programmazione e competenza. Sono molto felice per la gente di Castellammare che ritrova il campionato cadetto dopo quattro stagioni. È stato un piacere avere la Juve Stabia nella Serie C NOW, con il consigliere Andrea Langella, e auguriamo al club stagioni ricche di successi” – ha commentato il Presidente Matteo Marani.