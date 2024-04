Gli azzurrini Cristian Bagordo, Oliveri Blini, Danilo Busiello, Thomas Campaniello e Samuele Tavanti sono stati convocati dal tecnico della Nazionale Under 16 Daniele Zoratto per un Torneo di Sviluppo UEFA in Spagna, in programma dal 12 al 17 aprile.

Gli azzurrini faranno il loro esordio alla Pinatar Arena Football Center venerdì 12 (ore 17) contro l’Inghilterra prima di affrontare domenica 14 (ore 20) la Nigeria e mercoledì 17 aprile (ore 11) il Belgio, sempre a San Pedro del Pinatar.