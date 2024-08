Lucchese: Affida sponsor ufficiale di maglia per le prime 10 giornate del campionato

La Lucchese 1905 è lieta di annunciare che, per le prime 10 giornate del campionato, lo sponsor ufficiale di maglia sarà Affida, società di mediazione creditizia leader nel settore.

Dopo il successo della collaborazione avviata lo scorso anno, Affida ha deciso di rinnovare il suo impegno a fianco del progetto Rossonero, dimostrando ancora una volta la fiducia nei valori e negli obiettivi della società.

Fondata a dicembre 2018 su iniziativa di Stefano Grassi e di un gruppo di manager esperti, Affida si è rapidamente affermata come una delle principali realtà nel panorama della mediazione creditizia a livello nazionale. L’azienda offre una vasta gamma di servizi finanziari, tra cui Mutui, Prestiti, Cessioni del Quinto e Leasing, supportando i propri clienti, famiglie e imprese, con soluzioni personalizzate e altamente competitive.

Questa partnership rappresenta un importante passo avanti per la Lucchese 1905, che continua a crescere e a sviluppare legami solidi con realtà imprenditoriali di rilievo. Siamo orgogliosi di avere nuovamente Affida al nostro fianco e siamo certi che questo rinnovato sodalizio contribuirà a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, dentro e fuori dal campo. Ringraziamo Affida per la fiducia e il sostegno dimostrati.

Con l’occasione Affida presenta il nuovo logo, in linea con lo stile e i colori della capogruppo Innova Semplice, leader in Italia in fatto di utilities (utenze luce, gas e telco).

