Antonio Calabro: “Cremona è uno stadio in cui è sempre difficile giocare”

Di seguito – direttamente da Carrarese Calcio – la conferenza stampa di Mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida tra Cremonese e Carrarese, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie BKT che si disputerà sabato 24 agosto alle ore 20:30 allo “Stadio Giovanni Zini” di Cremona.

Sulla partita di sabato contro la Cremonese: “Tutte le partite del campionato che disputeremo presenteranno delle insidie: la circostanza per cui la Cremonese abbia perso la prima gara di campionato non deve condizionarci, ci aspetta una partita che presenta grandi difficoltà, affronteremo una squadra esperta con grandi valori individuali in uno stadio in cui è sempre difficile giocare. Abbiamo analizzato gli errori commessi a Cesena, la squadra è consapevole su quali aspetti deve migliorare, dovremo scendere in campo con grande coraggio, approcciare bene la gara e con l’atteggiamento giusto, di chi ha ben chiaro qual è l’obiettivo di ogni gara.”

Riflessioni sulla gara di Cesena: “Abbiamo affrontato una grande squadra in un clima in cui era difficile imporsi, nonostante ciò, siamo riusciti ad impaurire il Cesena e sono rimasto soddisfatto della reazione che i miei ragazzi hanno avuto, anche e soprattutto in considerazione del secondo tempo disputato con l’inerzia della gara tutta a nostro favore, che ha avuto l’unica pecca di non concretizzarsi in un risultato positivo. Chi ha giocato non ha fatto risentire il peso delle assenze dei titolari; Oliana ha risposto bene, nonostante per lui fosse l’esordio in Serie B, sono rimasto contento della sua prestazione, anche perché la sua posizione in mezzo alla difesa non è mai facile da gestire in determinati frangenti di gioco.”

Sulle condizioni della squadra: “La squadra sta bene, la condizione fisica è buona e nonostante manchi ancora un allenamento, per adesso sono tutti arruolabili per la trasferta di Cremona. Illanes e Cicconi torneranno a disposizione dopo la squalifica che ci ha costretto a rinunciare a loro nella gara di Cesena.”

Sul ritrovato Finotto e sul neoacquisto Giovane: “Siamo felici che Finotto abbia ritrovato una buona condizione fisica, è uno dei leader di questa squadra e soprattutto è un giocatore che ci sarà utile in molti frangenti durante questa stagione, poiché è in possesso di caratteristiche uniche all’interno della rosa che ho a disposizione. A Cesena, nonostante l’ingresso in campo a gara in corso, appena è entrato, è stato in grado di creare pericoli nella trequarti avversaria.

Giovane ha già esperienza nella categoria di Serie B, è reduce da una grande stagione all’Ascoli lo scorso anno e sono felice di averlo in rosa. Non ha svolto insieme a noi la prima parte della preseason a causa delle dinamiche di mercato, ma, nonostante ciò, sta lavorando duramente per raggiungere la condizione fisica ideale ed essere, al più presto, pronto per aiutare la squadra. Anche Samuel ha delle caratteristiche tecniche rare da trovare e che ci servivano, è un centrocampista duttile abile nello svolgere più ruoli e sono certo che riuscirà a diventare un protagonista di questa stagione.”