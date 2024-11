La Pantera si perde in Molise, Campobasso-Lucchese 3-0

Notte fonda per la Lucchese, che esce sconfitta da Campobasso con un secco 3-0 e una prestazione ben al di sotto delle aspettative. I rossoneri, mai veramente in partita, non riescono a impensierire la difesa avversaria e tornano a casa con zero tiri in porta e molti interrogativi.

La squadra di Braglia passa in vantaggio al 27’ con un’azione avviata da Pierno e finalizzata da D’Angelo, abile a superare Dumbravanu e Palmisani. Al 40’, la situazione si complica ulteriormente: Palmisani, con il pallone tra le mani, commette fallo su Baldassin, causando un rigore e lasciando la squadra in dieci dopo l’espulsione. Di Nardo realizza il rigore, portando il Campobasso sul 2-0.

Nella ripresa, la Lucchese cede definitivamente con il terzo gol di Di Nardo, che firma la doppietta personale e chiude i giochi al 80’. I rossoneri, mai realmente pericolosi, incassano una nuova delusione, spinti sempre più verso la zona playout, ora a soli tre punti di distanza. Con il Legnago Salus atteso domenica al Porta Elisa, la squadra di Gorgone è obbligata a reagire per evitare di scivolare nei bassifondi della classifica.