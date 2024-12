Lucchese: fiducia a Giorgio Gorgone e a tutto lo staff tecnico

In merito a quanto apparso questa mattina sul quotidiano Il Tirreno, il direttore sportivo, Claudio Ferrarese, ci tiene a fare alcune precisazioni: “Non ho mai detto che se il mister venisse esonerato io mi dimetterei. Non sarebbe rispettoso nei confronti della squadra e dei giocatori che ho scelto. Io ho dato la mia opinione al presidente Bulgarella, dicendogli che io sono con il mister e credo che sia giusto continuare con lui, perché lo stimo come uomo e come professionista. So l’impegno che mette ogni giorno sul campo e la qualità del suo lavoro. Detto questo è chiaro che l’ultima parola spetta al presidente, non certo al direttore sportivo e se la proprietà dovesse decidere un cambio di rotta e volesse ancora che io ricopra il mio ruolo di DS, continuerei a svolgere il mio lavoro con dedizione e professionalità”.