SINDACO E AQUILA CALCIO: “Un grande lavoro di squadra per l’Iscrizione al Campionato”

E’ ufficiale: il Montevarchi disputerà le prime gare della nuova stagione di Serie C sul campo del Pontedera. Lo annunciano il Sindaco, Silvia Chiassai Martini e la Società Aquila Montevarchi 1902 in una nota congiunta:

“Ringraziamo per il prezioso lavoro svolto il Presidente della Lega Pro, Dott. Francesco Ghirelli, che è stato al nostro fianco permettendo, grazie alla sua esperienza, di svolgere le prime partite del prossimo campionato presso lo Stadio Comunale di Pontedera potendo così di iniziare a percorrere questa nuova esperienza tanto desiderata. È altrettanto doveroso ringraziare il Prefetto di Pisa, Dott. Giuseppe Castaldo, e il Questore di Pisa, Dott. Gaetano Bonaccorso, oltre naturalmente al Prefetto di Arezzo, Dott.ssa Maddalena De Luca e il Questore di Arezzo, Dott. Dario Sallustio, che hanno collaborato sempre con noi per trovare la soluzione adeguata e in tempi rapidi. Ringraziamo per la disponibilità e l’aiuto anche il Sindaco di Pontedera Matteo Franconi che ha sostenuto fin dall’inizio la nostra richiesta. E’ proprio il caso di dire che si è trattato di un grande lavoro di squadra, a più livelli, che ha avuto l’obiettivo comune di assegnarci in tempi rapidi un campo idoneo per disputare le prime gare della prossima stagione calcistica di serie C, in attesa di tornare a giocare il prima possibile nel nostro impianto ristrutturato di Montevarchi”