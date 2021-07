I precedenti Inghilterra vs Danimarca

A distanza di quasi trent’anni Inghilterra e Danimarca si ritroveranno avversarie in un europeo di calcio: correva l’anno 1992 e le due selezioni si affrontarono in terra svedese.

Gli scandinavi arrivarono a quel torneo da ripescati, per l’esclusione di una Jugoslavia dilaniata dalla guerra. Tuttavia è d’obbligo ricordare che nel raggruppamento di qualificazione fra le due nazionali il distacco era stato solamente di un punto: Jugoslavia 14 e Danimarca 13.

Prova di una compagine tutt’altro che di seconda fascia.

Alla prima giornata del girone A di Euro 1992 fu subito Danimarca-Inghilterra. Pareggio ad occhiali, vale a dire per 0-0, il risultato finale del match.

I danesi avrebbero poi messo le mani sul torneo battendo in finale la Germania per 2-0 (Jensen al 18’ e Vilfort al 78’).

Più corposo l’elenco dei precedenti in occasioni delle qualificazioni al torneo continentale: 4 faccia a faccia, validi per le rincorse a Euro…





