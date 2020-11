Serie C 20-21, i risultati della 8a giornata

Con la Pro Vercelli ferma causa rinvio del match contro la Giana, nel girone A della Serie C, il Grosseto, 0-0 a Pontedera, raggiunge i piemontesi in vetta alla classifica. Non colgono l’occasione la Carrarese, 0-1 con l’Alessandria, e il Novara, 0-3 a Sesto San Giovanni con la Pro Sesto.

Cambia la vetta del girone B di Serie C, almeno in attesa del risultato di Cesena-Padova, posticipo di stasera. Al comando balzano il Perugia, 1-0 a Modena, e il Carpi, 1-0 a Fermo. Il Sudtirol, infatti, non va oltre il pareggio ad occhiali ospitando la Sambenedettese del nuovo allenatore Zironelli (che ha preso il posto di Montero).

Valanga di reti per la Ternana nel girone C della Serie C. Gli umbri primi in classifica fanno 5-1 ospitando il Catanzaro. Alle loro spalle soltanto il Teramo, 2-1 in casa della Paganese, tiene il passo. Perché il Bari va KO nel derby d’Apulia contro il Foggia (prima vittoria da allenatore per mister Marchionni), mentre l’Avellino osservava…





