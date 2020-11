CarrareseAlessandria: commenti post partita

Mister Silvio Baldini :”La partita e’ stata decisa in un momento di nostra defaiance, da quel momento in poi si e’ spezzato l’equilibrio che ha prevalso anche nel primo tempo.

Lo svantaggio ci ha costretto a rincorrere gli avversari, a scoprirci di piu’ ed a subire alcune loro giocate orchestrate da ottime individualita’.

A livello offensivo in questi anni non ci sono mai mancati spunti, occasion e goal mentre in questa stagione fatichiamo certamente di piu’.

Non ci resta che lavorare ancora di piu’ sui dettagli per rendere piu’ fluida la manovra offensiva ed essere piu’ efficaci negli ultimi metri.

E’ la prima sconfitta e dobbiamo essere bravi a dimenticarla subito proiettandoci sulla prossima partita di Grosseto che e’ l’occasione per riscattarci.

Ai ragazzi dico sempre che non bisogna avere rimpianti e dare tutto per evitare qualsasi rammarico che in questa sfida puo’ essere individuato in quella giocata errata che e’ circostanza casuale.

In match equilibrati, Il minimo errore cambia le sorti della contesa e cio’ a prescindere dalle assenze.

Ovviamente giocare con tutti gli effettivi aiuta ma ho un gruppo importante e sapremo reagire al meglio”

Il calciatore Lorenzo Pasciuti:” Una partita giocata alla pari sia nel gioco che nelle occasioni. L’andamento della partita e’ mutato solo dopo il loro vantaggio propiziato fortunosamente per nostra leggerezza. Il loro goal ci ha scoraggiati e non abbiamo avuto la forza di rimettere la partita in piedi, non siamo stati bravi ad attaccare l’Alessandria nel modo giusto finendo per subire il secondo goal.

A dire il vero anche il Direttore di gara ci ha messo del suo sorvolando su due episodi in area piemontese e non ravvisando una scorrettezza sul raddoppio degli uomini di Mister Gregucci anche perche’ essere sotto di un goal soltanto puo’ concederti di rientrare in partita con un piazzato o una mischia.

Adesso non soffermiamoci troppo sulla sconfitta, la prima in un campionato in cui lotteremo per il vertice ed in cui bisogna sbagliare il meno possibile per restare nelle prime posizioni.

Nello spogliatoio ho visto delusione ma,allo stesso tempo, lo spirito giusto per tornare in campo e vincere”