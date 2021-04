Serie B, risultati 34a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Vincono le prime tre della classe, Empoli, Lecce e Salernitana, rispettivamente contro Brescia, Vicenza e Venezia.

Ma lo fanno in modi completamente differenti.

La capolista dilaga contro il Brescia, un 4-2, griffato dai gol di Bajrami, Stulac e Matos, cui si aggiunge l’autorete di Joronen che sblocca il match del Castellani dal risultato di 0-0. Per gli ospiti da segnalare il centro dell’ex Donnarumma.

Il Lecce a Vicenza va in vantaggio in avvio di secondo tempo con Pettinari, ma dopo neppure un quarto d’ora è raggiunto da Jallow. A dare i tre punti ai giallorossi di Corini ci pensa allora Henderson, al suo terzo centro in questo torneo.

Finale al cardiopalma all’Arechi. Venezia che scatta in avanti al 28’ grazie a Maleh. Quando ormai i lagunari sembrano aver portato la sfida in porto… una doppietta del subentrato Gondo, 92’ e 94’, consegna ai granata l’intera posta in palio.

Del risultato di Salernitana-Venezia ne beneficia…





