Serie C 20-21, i risultati della 37a giornata

Dopo la Ternana, Serie C girone C, la seconda squadra a strappare il pass per la promozione in Serie B è il Como, Serie C girone A.

I lariani, infatti, battono l’Alessandria per 2-1 portando a +4 dei Grigi con soltanto novanta minuti ancora da giocare. La statistiche ci raccontano che il Como ha nel suo curriculum 34 stagione in cadetteria, 30 nei campionati con la formula del girone unico, 4 nei tornei suddivisi in raggruppamenti. L’ultima comparsata fu nel 2015/2016, quando chiuse la stagione con 33 punti frutto di 5 vittorie, 18 pareggi, 19 sconfitte.

Nel girone B della Serie C sarà, invece, volata finale fra il Perugia, 2-0 sul Matelica e che è atteso dalla trasferta in casa della Feralpi Salò, e il Padova, KO 0-1 col Carpi e che ospiterà la Sambenedettese.

Di seguito tutti i risultati della 37a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C.



Risultati 37a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pontedera…





