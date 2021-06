I precedenti Germania vs Ungheria

Ungheria e Germania mai sono state avversarie nel corso di un europeo di calcio. Neppure a livello di gare di qualificazione alla fase finale. Discorso simile se cerchiamo di rintracciare degli incroci fra i magiari e l’allora Germania Ovest.

Germania-Ungheria di Euro 2020, in programma il 23 alle ore 21 a Monaco (diretta tv su Sky), sarà pertanto una prima assoluta nel più prestigioso torneo del Vecchio Continente.

Ma…

Le due selezioni sono già state avversarie in occasione di una grande manifestazione: i Mondiali del 1954. Addirittura per ben due volte.

Alla seconda giornata della fase a gironi l’Ungheria si impose con un sensazionale 8-3 sulla Germania Ovest. Il 4 luglio, in occasione della finalissima, andò però in scena quello che è passato alla storia del calcio con l’appellativo di Miracolo di Berna. Sotto di due reti dopo solo 8 minuti di gioco, i tedeschi riuscirono a ribaltare il punteggio e ogni pronostico…





Continua a leggere su footstats.it