I precedenti Inghilterra vs Germania

Per il penultimo ottavo di finale di Euro 2020 appuntamento al Wembly Stadium di Londra, già campo di Italia-Austria, dove il 29 alle ore 18 andrà in scena Inghilterra-Germania (diretta tv su Rai 1 e Sky).

Gli inglesi hanno chiuso la fase a gironi con 7 punti e la prima posizione nel raggruppamento D. I tedeschi con 4, invece, si sono piazzati secondi nel gruppo F.

Le due nazionali contano 2 precedenti a un europeo di calcio.

Nel 1996, in semifinale, per decidere chi avrebbe giocato per il titolo non furono sufficienti 120 minuti. Al 90’ Germania-Inghilterra, infatti, era sull’1-1. Nessun gol nei tempi supplementari. Ai calci di rigore si imposero i ragazzi di Vogts per 6-5.

Quattro anni più tardi, a Euro 2000, rivincita anglosassone per 1-0: Shearer al 52’.

Curiosità: nel girone A di Belgio-Olanda le due nazionali erano con Portogallo e Romania. A discapito di ogni previsione della vigilia, proprio Inghilterra e Germania non riuscirono…





