I precedenti Repubblica Ceca vs Inghilterra

Sono entrambe reduci da un pareggio. Sono entrambe al vertice del girone D di Euro 2020.

Repubblica Ceca-Inghilterra, in programma il 22 a Londra, ore 21 (diretta tv Rai 1 e Sky), curiosamente erano avversarie nella corsa alla fase finale di questo campionato europeo di calcio. Le due nazionali, infatti, erano nel gruppo A delle qualificazioni. Il doppio faccia a faccia andò in scena nel 2019. In casa dei cechi terminò con un 2-1 (unico KO per la selezione dei Tre Leoni nelle qualificazioni), dai britannici arrivò un 5-0.

Fari puntati anche sull’ex Samp e Roma Patrick Schick già autore di 3 gol in questo torneo essendo andato a segno contro Scozia e Croazia.



PRECEDENTI FRA REPUBBLICA CECA E INGHILTERRA AGLI EUROPEI (QUALIFICAZIONI PIÙ FASI FINALI)

2 incontri disputati

1 vittoria Repubblica Ceca

0 pareggi

1 vittorie Inghilterra

2 gol fatti Repubblica Ceca

6 gol fatti Inghilterra



I NUMERI DELLA REPUBBLICA CECA ALLA FASE FINALE…





Continua a leggere su footstats.it