Coppa America, i precedenti fra Brasile e Argentina

L’Argentina per raggiungere l’Uruguay in vetta all’albo d’oro della Coppa America, il Brasile per bissare il successo dell’edizione 2019 e alzare al cielo il trofeo per la decima volta nella sua storia calcistica.

La finale della Coppa America 2021 sarà Brasile-Argentina, un superclassico del Sudamerica.

La due nazionali sono state avversarie nell’ultimo atto della competizione già per 2 volte (attenzione, la competizione ha cambiato formula spesso e non sempre s’è conclusa con la disputa di una vera e propria finale).

Nel 2004 Brasile-Argentina si chiuse sul 2-2 nei tempi regolamentari. Gonzalez su rigore portò in vantaggio l’Albiceleste, prima dell’intervallo arrivò il pareggio di Luisao. Nella ripresa ecco il vantaggio argentino con Delgado e la rimonta brasiliana con Adriano.

Ai rigori avrebbero poi avuto la meglio i verdeoro per 4-2.

