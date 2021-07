Euro 2020, tutti i numeri delle finali dal 1960 al 2016

Tre volte su quattro la nazionale che ha marcato per prima in una finale dell’Europeo, poi, ha portato a casa il trofeo in palio. Fra le eccezioni, però, c’è proprio la compagine Azzurra che…



MAI COSÌ AVANTI NEL CALENDARIO E PER 9 VOLTE SU 15…

La partita del Wembley Stadium ha già scritto un piccolo record: mai una finale europea era stata giocata così avanti nel corso dell’estate. La sfida fra italiani e inglesi di domenica 11 luglio, infatti, supera di qualche ora i precedenti primati stabiliti a Euro 1960, URSS-Jugoslavia il 10 luglio, e a Euro 2016, Portogallo-Francia, ancora il 10 luglio.

Dando uno sguardo all’andamento dei match che hanno calato il sipario sugli europei di calcio scopriamo che per 9 volte non sono andati oltre i canonici 90’ (1964; 1972; 1980; 1984; 1988; 1992; 2004; 2008; 2012); in 4 occasioni si sono resi necessari i supplementari per indicare la nazionale vincitrice (1960;…