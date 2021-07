I precedenti Svizzera vs Spagna

Ad aprire i quarti di finale di Euro 2020, venerdì 2 luglio alle ore 18, alla San Pietroburgo Arena di San Pietroburgo, diretta tv su Rai 1 e Sky, sarà Svizzera-Spagna.

Un inedito a livello di europei, sia se guardiamo la fase finale che quella di qualificazione.

Pensare che le due nazionali contano ben 61 gare nell’atto conclusivo del torneo più prestigioso del Vecchio Continente: 17 la Svizzera, 44 la Spagna.

Curiosità: Svizzera-Spagna metterà di fronte due squadre che hanno passato gli ottavi di finale dopo aver fatto 3-3 al novantesimo di gioco.

Da notare, inoltre, che per gli elvetici quella raggiunta a Euro 2020 è la migliore prestazione a livello di europei, torneo in cui non erano mai andati oltre il traguardo degli ottavi di finale.

A livello di testa a testa, concludiamo ricordato che Svizzera e Spagna sono state avversarie nell’ultima edizione della UEFA Nations League: fu successo 1-0 per le Furie Rosse a Madrid nell’ottobre…





