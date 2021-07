Novità tra i pali: ecco Simone Barone.

Carrarese calcio 1908 comunica il tesseramento dell’estremo difensore Simone Barone, classe 99. Il giovane portiere ha sottoscritto un contratto di durata annuale, sino al 30.06.2022. La scorsa stagione il ragazzo nativo di Cava dei Tirreni ha difeso la porta della Turris.

Le prime battute del neo portiere azzurro:

“Carrara e’ una piazza che negli ultimi anni e’ riuscita a ritagliarsi un ruolo da assoluta protagonista e venire a giocare qui comporta responsabilita’ e grande temperamento.

Mister Antonio Di Natale mi conosceva gia’ per alcuni trascorsi nelle giovanili e sono sicuro che lavorando duro, come sono abituato a fare, potro’ essere di aiuto alla squadra.

Voglio migliorare in tutti i fondamentali ma non mi spaventano ne’ l’allenamento e neppure il sacrifico che sono le basi per puntare in alto.

Speriamo di poter abbracciare presto i nostri tifosi che per fama sono caldi ed appassionati e che spetta alla squadra accendere ancora di piu’ in termini di passione ed entusiasmo. “