LEGO, il set dedicato all’iconico stadio Camp Nou

Il Gruppo LEGO è lieto di annunciare il nuovo set LEGO® Camp Nou – FC Barcelona (10284): un omaggio, curato nei minimi dettagli, all’iconico stadio che ospita una delle più grandi squadre di calcio e che accoglie alcuni dei tifosi più appassionati.

Gli amanti dell’FC Barcelona e i fan LEGO possono ora costruire lo storico stadio Camp Nou in tutta la sua gloria, creando uno spettacolare modello di 5.509 pezzi, destinato a catturare la scena nella casa di tutti i tifosi.

Il set riproduce nel dettaglio l’intero campo da gioco, le tribune, il tunnel dei giocatori e persino l’allenatore della squadra. Presenti anche il tabellone, che fa riferimento alla storica vittoria del Club per 5-0 contro il Real Madrid, e il motto dell’FC Barcelona “Més que un Club“, orgogliosamente esposto sugli spalti.

Jordi Balsells, direttore di Barça Licensing & Merchandising ha commentato: “Il Camp Nou è un’icona del Barcelona e della storia del calcio e siamo orgogliosi di vederlo prendere vita sotto forma di mattoncini LEGO. Tutti i nostri fan e gli appassionati di LEGO si divertiranno sicuramente a costruire l’imponente stadio”.

I tifosi, costruendo il set, potranno immaginare di essere nel vero stadio a Barcellona e guardare il campo attraverso il tunnel dei giocatori, pronti per il calcio d’inizio di fronte a una folla di 99.354 persone.

Le tribune circostanti possono essere separate in quattro sezioni, consentendo una visione più ampia per apprezzare tutti i dettagli del modellino. Inclusi anche l’ingresso VIP e i numerosi adesivi e bandiere che decorano lo stadio.

Rok Zgalin Kobe, LEGO Set Designer ha commentato: “Creare il Camp Nou con i mattoncini LEGO è stata una sfida davvero divertente: dal portare in vita gli spalti all’immaginare i giocatori che camminano lungo il tunnel verso il campo, si può quasi sentire l’atmosfera di una rovente partita in casa“.

I costruttori esperti e i fan dell’FC Barcelona apprezzeranno sicuramente la straordinaria riproduzione in scala di questo set che, una volta completato, potrà essere esposto con orgoglio come il trofeo più prezioso. Il set LEGO® Camp Nou – FC Barcelona è disponibile per l’acquisto dal 1° settembre 2021 presso i LEGO Store e su LEGO.com, al prezzo di vendita consigliato di €329.99.